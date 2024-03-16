قدم اعتراض دلوقتي بسهولة .. طريقة الاعتراض على معاش تكافل وكرامة 2024 وأماكن الصرف

يتم التساؤل من جانب المواطنين عن طريقه الاعتراض على معاشات تكافل وكرامة حيث انه يتم البحث من جانبهم للتعرف على تلك يتم التساؤل من جانب المواطنين عن طريقة الاعتراض على معاشات تكافل وكرامة حيث أنه يتم البحث من جانبهم للتعرف على تلك الطريقة التي تمكنه من تقديم اعتراض بهذا البرنامج وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاعتراض وأيضا أماكن صرف تلك المعاشات والشروط.

خطوات الإعتراض على معاش تكافل وكرامة

من الممكن أن يتم تقديم طلب اعتراض ببرنامج تكافل وكرامة من خلال السير على النقاط التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص معاش تكافل وكرامة من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة.

الخطوة الثالثة إدخال وكتابة الشكوى ومن ثم الضغط على زر التسجيل وسوف يتم ظهور رساله يتم تأكيد الشكوى من خلالها.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

من الممكن ان تقوم بصرف معاش تكافل وكرامة من خلال الأماكن التالية:

المحافظة الإلكترونية، فودافون كاش، اتصالات كاش.

كذلك البنوك التجارية.

الماكينات الخاصة بالصراف الآلي.

منافذ فوري.

فروع البريد المصري.

شروط استحقاق تكافل وكرامة

هناك شروط لازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة منها ما يلي: