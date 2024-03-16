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قبل أيام صرف الزيادة الجديد.. رابط الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
زادت التساؤلات عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم وذلك بعد التوجيهات الرئاسية التي تم إصدارها من الحكومة المصرية بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة تصدرت محركات البحث لمعرفة حالة المعاش سواء كان ساري أو متوقف أو متجكد لذلك سوف نتناول الحديث عن الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط التقديم في تكافل وكرامة.
الاستعلام عن تكافل وكرامة
يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط.
- ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك” الموجودة أعلى الصفحة.
- ثم تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة “استعلام” وسيتم ظهور النتيجة أمامك الخاصة بمعاش تكافل وكرامة سواء كانت سارية أو متوقفة أو متجمدة.
شروط التقديم في تكافل وكرامة
هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع التقديم والحصول على معاش تكافل وكرامة ومن أهم هذه الشروط:
- الأ يكون المتقدم لبرنامج معاش تكافل وكرامة أن يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص براتب تأميني أكثر من 400 جنيه.
- ألا يكون الشخص المتقدم يتقاضى أي معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية.
- يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لمعاش تكافل وكرامة لديها أبناء حديثي الولادة أو أبناء في سن 18 عام ولكن يجب أن يكون الأبناء من عمر 6 سنين حتى 18 عام بكافة مراحل التعليم المختلفة.
- يجب تقديم كافة المستندات الضرورية المطلوبة أثناء التقديم لبرنامج تكافل وكرامة والمستندات هي: نسخة من بطاقات الرقم القومي ونسخة من شهادات ميلاد ووثائق الزواج وشهادة قومسيون طبي.