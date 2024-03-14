هؤلاء فقـط اسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه من وزارة القوي العاملة.. فلوس متعرفش جاية منين!!

يبحث الكثير ممن لا يجدون فرصة عمل عن منحة العمالة الغير منتظمة تلك المنحة المقدمة من الحكومة المصرية لأبنائها غير القادرين على إيجاد عمل ثابت يساعدهم في المعيشة، ومن هنا وجدنا أن هناك العديد من المواطنين الذين يجدون صعوبة في تأمين معيشتهم وتوفير كافة احتياجات أسرهم وأطفالهم يبحثون عن خطوات الانضمام في هذه المنحة، وكذلك يريدون معرفة ما هي شروط الانضمام لهذه المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة

كما نعلم أن الحياة الحالية تتطلب وجود الكثير من الأموال حتى يستطيع المواطن شراء الأدوية وكذلك توفير المأكل والملبس والمشرب لأسرته، بالإضافة إلى أننا وجدنا أن هناك الكثير من المواطنين يعانون من قلة وجود الأموال التي تساعدهم في الحياة، ومن هنا ظهرت منحة العمالة الغير منتظمة لتكون السد المنيع أمام تقلبات الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بشأن تنظيم هذه المنحة قد قرروا دفع مبلغ 1,000 جنيه لكل مواطن يتوفر فيه الشروط التالية الذكر:

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و 60 عاما.

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية ولا يسكن خارج البلاد.

ألا يكون المتقدم موظفا في القطاع الخاص أو العام.

ألا يحصل المتقدم على أي راتب شهري محدد.

خطوات الانضمام لمنحة العمالة الغير منتظمة

في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم أجمع وسعي الحكومة المصرية في توفير كافة الوسائل الحديثة لتسهيل ما يحتاجه المواطن من خدمات حكومية، فإننا وجدنا أنها قد أعلنت عن خطوات الانضمام في منحة العمالة الغير منتظمة، والتي جاءت هذا النحو التالي: