“اعرف هتقبض المرتب امتي”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة طبقا لما تم تحديده من الجهات الرئاسية المختصة، وقد تساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف المرتبات للعاملين في القطاعات الخاصة والحكومية أيضا، ومن المؤكد أنه سوف يتم بدء صرف تلك المرتبات بدءا من يوم الخميس الذي يوافق 21 مارس لعام 2024 بالزيادة الجديدة حتى يتمكن المواطن الحصول على الزيادات التي تصل بنحو 50% وذلك للحد الأدنى للأجور ليصبح بنحو 6000 جنيه بدلا من 3500.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024

قد تم الإعلان من قبل الجهات الحكومية عن صرف الزيادة التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية وفقا للتوجيهات التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي قد تم الإعلان عنها من قبل قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تساعد المواطنين في تلبية احتياجاتهم الخاصة وذلك مع قدوم شهر رمضان المبارك ويتم صرف المرتبات وفقا للجدول الآتي:

بداية من يوم الخميس الذي وافق 21 مارس لعام 2024 وذلك يكون اليوم الأول للصرف.

اليوم الثاني لصرف المرتبات هو يوم الأحد الذي يوافق 24 مارس 2024.

يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024 يكون هون يوم الثالث لصرف المرتبات.

اليوم الرابع لصرف المرتبات هو الثلاثاء الذي يوافق 26 مارس 2024.

اليوم الخامس للصرف هو يوم الأربعاء الذي يوافق 27 مارس 2024.

ما هو جدول زيادة مرتبات شهر مارس لعام 2024

قد تم وضع جدول زيادة مرتبات شهر مارس وقد جاءت على النحو الآتي:

تأتي مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة نحو 12,200 جنيه.

كما تأتي مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة نحو 10,200 جنيه.

وتكون زيادة مرتبات درجة المدير العام 9200 جنيه بعد الزيادة.

أما بالنسبة لمرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة نحو ثمان 8200 جنيه.

بعد الزيادة للمرتبات الدرجة الثانية تأتي بنحو 8000 جنيه.

الدرجة الثالثة للمرتبات بعد الزيادة تأتي بنحو 7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة نحو 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة 6500 جنيه.

الدرجة الثالثة بعد زيادة المرتبات تأتي بنحو 6000 جنيه.

خطوات الاستعلام عن مرتبات شهر مارس 2024