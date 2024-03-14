“بخطوات بسيطة” شحن شدات ببجي موبايل مجانا بالـ id.. تنزيل لعبة PUBG Mobile UC 2024 التحديث الجديد 3.1 2024 آخر إصدار

لعبة ببجي موبايل هي لعبة قتال باتل رويال، وقد باتت تحظى بشعبية كبيرة في العالم، ولكي ينجح اللاعب في اللعبة يحتاج إلى شدات ببجي لشراء الأسلحة والملابس والإكسسوارات التي تساعده على البقاء على قيد الحياة، وهناك الكثير من المواقع التي تزعم أنها تبيع شدات بأسعار رخيصة، ولكن هذه المواقع قد تكون خطرة وقد تؤدي إلى سرقة أو تخريب الحساب، لذلك يجب تجنبها وعدم الوقوع في فخها، والطريقة الوحيدة للحصول على شدات مجانية هي من خلال المواقع الرسمية للعبة ببجي والتي تعطي اللاعب شدات كهدايا عند شراء شدات ببجي.

شحن شدات ببجي موبايل مجانا

تبدأ أحداث لعبة PUBG Mobile بوصول مئة لاعب إلى ساحة المعركة بعد قفزهم من الطائرة، حيث يشرعون في البحث عن الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة للبقاء في المعركة، حيث يجب على اللاعبين تنزيل اللعبة على أجهزتهم المحمولة من خلال متاجر التطبيقات المختلفة ليتمكنوا من الاستمتاع بتجربة اللعب، وتعتبر لعبة ببجي الأولى في التصنيف العالمي منذ بداية تواجدها بين الألعاب الإلكترونية، حيث حصلت على أعداد تحميل كبيرة منذ بداية انتشارها في الوطن العربي في عام 2018 وما زالت حتى الآن، يُعزى ذلك إلى استمرار التحديثات الدورية التي تصدرها الشركة لمواكبة التغييرات، بالإضافة إلى إمكانية تواصل اللاعبين مع بعضهم.

شحن ببجي موبايل 2024 باستخدام ال Id

هناك طريقة سهلة وآمنة لشحن شدات ببجي موبايل 2024 عن طريق ID، وهي من خلال استخدام موقع Midasbuy، وللقيام بذلك، فقط اتبع هذه الخطوات المرتبة:

ادخل إلى موقع Midasbuy.

ثم اختر الدولة التي تسكن فيها من القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

ثم قم بكتابة رقم ID الخاص بك في اللعبة في المربع الذي يظهر في الوسط، واضغط على OK.

وستظهر لك قائمة بخيارات الشدات المتاحة للشراء، مع ذكر السعر والخصم لكل خيار.

ثم اختر الخيار الذي تريده، واضغط على شراء الآن.

وستنتقل إلى صفحة الدفع، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الدفع.

وبعد الانتهاء من عملية الدفع، ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني أو هاتفك المحمول، تفيد بأن الشدات قد تم شحنها إلى حسابك في اللعبة.

التحديث الجديد 3.1 2024 ببجي موبايل

إذا كنت تريد تحديث النسخة الخاصة بك من اللعبة التي تلعبها، فعليك اتباع هذه الخطوات المرتبة: