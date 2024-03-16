هتستعلم عن بطاقتك بكل سهولة.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024 عبر بوابة مصر الرقميه

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024 من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من المواطنين في جميع المحافظات المصرية كما يبحثون أيضا على كيفية الاستعلام بالاسم وتأتي عمليات بعد ان قامت وزارة التموين الإعلان عن مساعدتها للكثير من المواطنين نظرا لارتفاع الاسعار للسلع الغذائيه فبذلك هي تقوم بدعم الفقراء والمحتاجين لمتابعة المزيد حول هذا الموضوع ولمعرفة ما هي خدمات بوابة مصر الرقميه تابع معنا.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

قد أتاحت الحكومة المصرية طريقه للاستعلام منها عن بطاقة التموين بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية للاستعلام اتبع الخطوات التالية:

عليك اولا الدخول على موقع بوابة مصر الرقميه

ثانيا عليك الضغط على تسجيل الدخول وكتابة الاسم والرقم السري.

ثالثا قم بالنقر على كلمة خدمات التموين.

رابعا عليك الضغط على كلمه صرف.

خامسا قم بكتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

سادسا عليك النقر على كلمة تأكيد البيانات.

سابعا اختيار الاستعلام وسوف تظهر كافة البيانات أمامك على الشاشة وآخر عملية صرف.

خدمات بوابة مصر الرقميه 2024

قد أتاحت الحكومة المصرية بوابة مصر الرقميه كي يتسنى للمواطنين عمل الكثير من الخدمات بصورة سهلة وهم في أماكنهم ومن هذه الخدمات ما يلي:

خدمة التفعيل لبطاقة التموين.

خدمة إصدار بطاقة جديدة والاستعلام عن الصرف.

خدمة النقل من المحافظات.

خدمة صرف التموين للمستحقين من الخبز فقط.

ختاما نكون قد أوضحنا رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024 واهم الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقميه.