وزارة العمل العراقية تُعلن عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

رابط منصة مظلتي، ارتفعت نسبة معدلات البحث عبر محرك جوجل من قبل المواطنين في العراق للاستعلام عن منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، حيث إن الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقدم الدعم لفئات معينة من المواطنين بالعراق، كالأرامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأيتام والمصابين بالإعاقات، وتحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على توفير العديد من الخدمات والمساعدات المادية.

رابط منصة مظلتي

حرصت منصة مظلتي على توفير خدمة إلكترونية للمواطنين في العراق، الذي من خلال هذه الخدمة الإلكترونية يمكن للمواطن التسجيل في المنصة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الخاص ب وزارة الرعاية الاجتماعية بالعراق .

اضغط على الموافقة لكل الشروط والأحكام الموجودة أمامك.

قم بكتابة جميع البيانات الاستمارة المطلوبة بطريقة صحيحة.

اكتب كل البيانات الموجودة أمامك في الخانات الفارغة.

اكتب عنوانك دون أي أخطاء المائية، حتى يستطيع الباحث الاجتماعي أن يقوم بالبحث عنك لمعرفة أحقيتك في الحصول على الدعم.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن لكي يحصل على المساعدات الاجتماعية من منصة مظلتي، حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط كالآتي:

إن يكون المواطن حاصلًا على الجنسية العراقية ومتواجد دائمًا في العراق.

عدم تسجيل المتقدم في أي برنامج من برامج الضمان الاجتماعي المختلفة سابقًا.

للأسر المتقدمة لا بد ألا يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أراض مسجلة باسمه تكون غالية الثمن.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للرجل، وبالنسبة للسيدات لا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

في نهاية موضوعنا فقد تم توضيح نبذه مختصره عن رابط منصة مظلتي وكيفية التسجيل بها.