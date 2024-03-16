بأعلى عائد.. شهادات البنك الأهلي 2024 شهادات ادخار تصل فائدتها إلى 27% وطرق الحصول عليها

هناك أشخاص كثيرة في هذه الفترة الحالية تبحث عبر الإنترنت، للحصول على معلومات كافية عن الشهادات التي يصدرها البنك الأهلي المصري وذلك بهدف ادخار أموالهم، وخاصة بعد أن أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة فقط، وتميزت هذه الشهادة بأن العائد الخاص بها 27 %، بحيث يتم صرفه في نهاية مدة الشهادة ويكون العائد 23.5 % إذا تم صرفها شهريًا.

شهادة البنك الأهلي المصري

تم صدور شهادة الادخار “طلعت حرب” من قبل البنك الأهلي المصري، حيث تبدأ الشهادة بمبلغ ألف جنيه ومضاعفاته، ومن الجدير بالذكر أنه يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي بعد شراء الشهادة مباشرة، كما أعلن رئيس اتحاد بنوك مصر أنه لا يوجد ميعاد معين لانتهاء شراء الشهادة وأنها مستمرة إلى الشهر المقبل أيضًا، كما يمكن للمصريين أو الأجانب الحصول على تلك الشهادات الادخارية من البنك الأهلي المصري.

طريقة الحصول على شهادة البنك الأهلي المصري 2024

هناك مجموعة من الأشخاص التي لا تعرف كيفية شراء الشهادة الادخارية من البنك ، من أجل ادخار أموالهم بأعلى فائدة لمدة سنة، فهي متاحة ويمكن الحصول عليها من خلال الآتي:

التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري، وقم بشراء الشهادة بسهولة.

يمكن الحصول على تلك الشهادة عن طريق الإنترنت البنكي.

تتمكن من شراء هذه الشهادة من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التابعة للبنك الأهلي من خلال الرقم 19623.

قم بشراء شهادة الادخار الجديدة لعام 2024، من خلال تطبيق الموبايل البنكي فسوف تحصل على الشهادة وأنت في مكانك دون أي مجهود.

من هنا قد انتهى موضوعنا الذي شمل معلومات أساسية عن شهادة الادخار الجديدة لعام 2024، المقدمة من البنك الأهلي المصري، ومعرفة طرق الحصول عليها بكل سهولة.