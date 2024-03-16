مرحب شهر الصوم.. موعد فتح معارض أهلا رمضان وأماكن معرض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك أخذ جميع المسلمون فى الاستعداد والتهيؤ له والبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات جوجل العالمية عن موعد فتح معارض أهلا رمضان، وذلك من أجل شراء جميع المنتجات والسلع الغذائية الخاصة بهذا الشهر الكريم والذي يعتبرها المصريون جزءا أساسيا فى كل منزل لابد من شراؤها.

موعد فتح معارض أهلا رمضان

أعلن الدكتور أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية أنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان فى عدة محافظات وسوف يتم افتتاح المزيد من المعارض خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبالتحديد يوم 15 فبراير لعام 2024، معنا إن المعرض

يوفر كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق المصري تصل إلى 30%، وتعد معارض أهلا رمضان واحدة من أهم المعارض التي تخدم جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل.

سلع معارض أهلا رمضان

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية فى احدى تصريحاته بأنه تم توفير جميع أنواع السلع الغذائية مثل اللحوم، والدواجن، والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والتمر، والبلح، وغيرها الكثير، كما يتم طرح شنطة رمضان تحتوي على 6 أصناف وأخرى تحتوي على 10 أصناف مع طرح كوبونات تبدا من 100 وصولا إلي 500 جنيه.

أماكن معرض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

يتم افتتاح المعرض فى العديد من الاماكن داخل محافظة القاهرة وهي:

9 شارع المقطم

فى حي البساتين.

مصر القديمة فى منطقة المنيل.

مصر القديمة فى ميدان الباشا.

فى مدينة نصر شارع حسن المأمون بالمنطقة الشرقية.

وفي المنطقة الغربية بحي الموسكي.

فى ميدان العرب وميدان الحرية بالمعادي

منطقة زهراء المعادي.

بهذا نكون قد تعرفنا معا على موعد فتح معارض أهلا رمضان فى جميع محافظات مصر، وتعرفنا على اسعار السلع المطروحة وأماكن تواجد المعرض فى محافظة القاهرة