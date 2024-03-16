خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 على منصة مظلت

رابط منصة مظلتي، يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط منصة مظلتي الخاص بالتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق كما يجب توافر العديد من الشروط المطلوبة في الشخص العراقي المتقدم للحصول على هذا الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الخاصة بالوجبة الأخيرة عن طريق اتباع الخطوات التالية

لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق للوجبة الأخيرة يجب الذهاب إلى منصة مظلتي وتسجيل الدخول بها من خلال زيارة هذا الرابط

ستظهر بعدها بعض الخيارات نقم من خلالها باختيار كلمة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

سيتم الانتقال مباشرة إلى صفحة بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق التي تتمثل في رقم الهاتف الجوال ورقم البطاقة الشخصية واسم المستعلم.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر أمامنا كافة الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية بالعراق للوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب توافر العديد من الشروط من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بكل سهولة وهذه الشروط هي

يشترط على المتقدم أن يحمل الجنسية العراقية فقط.

لابد من ألا يقل عمر الرجل المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما أثناء التقديم.

ينبغي ألا يقل عمر المرأة العراقية المتقدمة عن 15 عاما ولا تتجاوز 55 عاما.

تقديم كافة الأوراق التي تثبت وجود أربعة أفراد أو أكثر.

في النهاية قد علمنا أهم الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتقديم عليه من خلال منصة مظلتي الإلكترونية.