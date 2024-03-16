بخطوات بسيطة هتعرف تنزل تردد قناة كراميش للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات 

تردد قناة كراميش، يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة كراميش من أجل ضبطها على الرسيفر ومشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضه للأطفال كما أن هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط هذه القناة بكل سهولة وسرعة، وهذا ما سنوضحه في موضوعنا.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة كراميش لضبطها على الرسيفر ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها وهذا التردد يتمثل في الآتي

تردد قناة كراميش هو 11429

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب عمودي

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11390

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

معامل الاستقطاب عمودي

طريقة ضبط قناة كراميش

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط القناة على شاشة التلفزيون ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها وهذه الطريقة تتمثل في الآتي

يمكن ضبط قناة كراميش على الرسيفر عن طريق الضغط على زر الإعدادات الذي يوجد في ريموت الكنترول.

ستظهر قائمة الإعدادات على شاشة التليفزيون اختر منها كلمة التركيب ومن ثم اختر كلمة التركيب اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القمر الصناعي من خلاله.

سيطلب منك إدخال كافة البيانات التي تخص القناة والتي تتمثل في التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ في الأماكن المخصصة لها.

اضغط على كلمة حفظ ثم انتظر قليلا وبعدها سوف يتم ضبط القناة مباشرة.

في النهاية قد علمنا طريقة ضبط قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على الرسيفر ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها.