اعرف حالًا .. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة المقررة 2024 وأماكن الصرف

يتساءل المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر أبريل، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد بينت هذا الموعد وكما نعلم أن هذه المعاشات سيتم صرفها مع الزيادة المقررة، وفيما يلي في هذا المقال نوضح لكم موعد الصرف، وكذلك طريقة الاستعلام عن قيمة الزيادة، بالإضافة إلى أماكن صرفها بالتفصيل كام بينت الوزارة.

موعد صرف معاشات شهر أبريل

من الجدير بالذكر أنه إن أراد المواطنين الاستعلام عن المواعيد النهائية التي سوف يتم صرف مستحقات المعاشات خلالها، فنستطيع القول إن وزارة المالية بينت أن أولى أيام صرف مستحقات المعاشات سوف تكون بداية من 1-4-2024.

كيفية الاستعلام عن مستحقات المعاش

يستطيع المواطنين الاستعلام عن مواعيد صرف المستحقات إلكترونيا، وذلك باتباع هذه الخطوات:

في البداية يلزم عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التأمينات الاجتماعية بالنقر هنا .

بعدها سجل اسم المستفيد من المعاش.

بعد ذلك انقر على أيقونة الاستعلام عن طريق الاسم.

خلال دقائق سوف يظهر أمامك بعد ذلك القيمة النقدية للمعاش المستحق استلامه.

بعد ذلك يعرض أمامك مباشرًة مقدار الزيادة النقدية الجديدة إن وجدت.

المنافذ المسؤولة عن صرف مستحقات الشهر الجديد

يوجد العديد من المنافذ المسؤولة عن البدء في صرف مستحقات المعاشات للشهر الجديد، والتي تتمثل في: