اشتريه دلوقتي .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

يعد هاتف Samsung Galaxy A25 5G من أكثر الهواتف التي أطلقتها شركة سامسونج حيث يتميز بشاشة Super AMOLED وتردد الشاشة مائة وعشرون هيرتز وكاميرا خلفية بسعة خمسون ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة ثلاثة عشر ميجا بيكسل وسعة البطارية خمسة آلاف مللي أمبير وسوف نعرض في هذا عيوب ومميزات الهاتف.

المواصفات التي يتسم بها هاتف Samsung Galaxy A25 5G

يتصف هاتف Samsung Galaxy A25 5G بمجموعة من المواصفات التي تتمثل في الآتي:

يمكن تركيب شريحتين في الهاتف من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس “2G و3G و4G و5G”.

حجم الشاشة 5.6 أنش بدقة FHD ومعدل تحديث 120Hz.

إصدارات الذاكرة الداخلية والرامات متعددة: 128GB/6GGB ، 128GB/8GB، 256GB/8GGB.

يمكن إضافة سعة التخزين عن طريق وضع بطاقة microSD.

يتوفر في الهاتف الاستشعار ببصمة الإصبع وبصمة الوجه لحماية الأسرار على الهاتف.

مكان الشاحن من نوع TYPE C.

سعة البطارية خمسة آلاف مللي أمبير وقوة شحن سريعة.

نظام التشغيل ONE UI 6 بناءا على نظام الاندرويد 14.

متوفر مجموعة من الألوان للجهاز منها اللون الأسود والأزرق الغامق والأصفر والأزرق الفاتح.

ما هي مميزات الهاتف

يتميز هاتف Samsung Galaxy A25 5G بمجموعة من المميزات التي تتمثل في الآتي:

يتميز بسعة البطارية العالية التي يمكن استخدامها طوال اليوم خارج المنزل.

يتميز بالصوت المميز والسماعات الخارجية لصوت الاستريو.

يتميز بروعة التصوير حيث الكاميرا الخلفية الرئيسية تدعم التصوير بجودة عالية 4K.

تتميز شاشة الهاتف بالدقة الشديدة التي تساعد على مشاهدة الفيديوهات والألعاب ومعدل التحديث فيها 120Hz.

ما هي عيوب الهاتف Samsung Galaxy A25 5G

بالرغم من المميزات الكثيرة للهاتف إلا انه يوجد مجموعة من العيوب التي تتمثل في الآتي:

يوجد في الهاتف حوافي كبيرة وخاصة الحافة السفلية.

لا يوجد إكسسوارات للهاتف متوفرة مثل الشاحن وسماعات الأذن.

لا يقوم المعالج الخاص بالهاتف بتشغيل الألعاب.

من أشهر عيوب الهاتف أن سرعة الشحن محدودة تصل إلي خمسة وعشرون وات.

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